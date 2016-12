Warum fallen wir in Ohnmacht?

Urplötzlich ist man nicht mehr Herr seiner Sinne und jegliche Wahrnehmung der Außenwelt entschwindet einem: Die Ohnmacht (lat. Synkope) ist ein beängstigender Zustand. Es gibt einige typische Situationen, in denen es beim Menschen besonders häufig zu einer Ohnmacht kommt. So tritt bei sehr niedrigem Blutdruck oder Schockzuständen öfters eine Ohnmacht auf. Aber warum fällt der Mensch überhaupt in Ohnmacht? Welche Vorgänge im Organismus sind dafür verantwortlich?