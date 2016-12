Ist Salz gesund?

In Deutschland liegt der Salzkonsum allerdings teilweise deutlich über dem empfohlenen Bedarf. So nehmen Männer pro Tag rund 8,8 Gramm Salz, Frauen 6,3 Gramm auf. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass Frauen stark gesalzene Produkte wie Wurst oder Fleisch in geringeren Mengen zu sich nehmen.

Salz in Lebensmitteln

Der hohe Salzkonsum kommt insbesondere durch versteckte Salze in Lebensmitteln zustande. Oft merken wir nämlich gar nicht, dass wir etwas Salzhaltiges essen. Etwa 85 Prozent des Salzkonsums erfolgt auf diesem Weg. Das Nachsalzen am Tisch fällt dagegen meist kaum ins Gewicht.

Größere Mengen Salz sind beispielsweise in Wurst und Fleisch, aber auch in bestimmten Käsesorten enthalten. Ebenso stecken in Brot und andere Backwaren sowie in Milchprodukten größere Mengen an Salz. Äußerst salzhaltig sind in der Regel auch Fertigprodukte, allen voran Lebensmittel in Konservendosen.

Damit Sie Ihren Salzkonsum nicht aus den Augen verlieren, sollten Sie immer frisch kochen und möglichst keine Fertigprodukte verwenden. Greifen Sie außerdem ab und an bewusst zu salzarmen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Nudeln, Reis, Haferflocken, Obst, frischem oder tiefgekühltem Gemüse sowie Magerquark und Joghurt. Daneben können Ihnen die folgenden Tipps helfen, einen zu hohen Salzkonsum zu vermeiden: