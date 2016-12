Was sind Hühneraugen?

Hühneraugen selbst entfernen?

Je tiefer der Hornkeil ins Gewebe reicht, desto schmerzhafter ist das Hühnerauge. Da die Hornhaut bei einem Hühnerauge mit der Zeit immer tiefer ins Gewebe wächst, sollte die Wucherung so früh wie möglich behandelt werden. Grundsätzlich sollten Menschen, die zu Hühneraugen neigen, vorbeugend auf eine gute Fußpflege achten und regelmäßig die Hornhaut entfernen. Dazu zählen Diabetiker oder Personen, die an Durchblutungsstörungen, Arthrose oder Senk- und Spreizfuß leiden.

Kommt es dennoch zu Hühneraugen, reicht in frühen Stadien meist eine Behandlung mit Hühneraugenpflastern oder Tinkturen aus der Apotheke, die Salicylsäure enthalten. Ist das Hühnerauge bereits tief ins Gewebe eingedrungen, ist oft ein Arztbesuch, manchmal sogar ein chirurgischer Eingriff, unumgänglich. Um Hühneraugen zu behandeln, eignen sich auch Hausmittel wie Zitronensaft, Zwiebelscheiben und Essig.

Wie entstehen Hühneraugen?

Da sich Hühneraugen aus Hornhaut entwickeln, entstehen sie meist an Stellen, an denen Knochen oder fester Stoff gegen die Haut reiben, also seitlich an den Zehen, an den Zehengelenken und den Fingergelenken. Durch zu enges oder falsches Schuhwerk und mangelhafte Fußpflege kann die Hornhaut immer dicker werden und so zu Hühneraugen wuchern. Abhilfe schafft meist schon das regelmäßige Entfernen der Hornhaut mit einem Bimsstein oder bei der professionellen Fußpflege.