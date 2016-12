Was ist eine Thrombozytopenie?

Jeder Mensch hat zwischen 150.000 und 450.000 Thrombozyten (Blutplättchen) pro Mikroliter Blut. Thrombozyten spielen in unserem Körper vor allem für die Blutgerinnung eine wichtige Rolle. Wenn der Wert von 150.000 Blutplättchen unterschritten wird, spricht man von einer Thrombozytopenie (Thrombopenie). Der Begriff beschreibt also einen Mangel an Blutplättchen. Das Gegenteil einer Thrombozytopenie wird als Thrombozytose bezeichnet.