Was ist ein Suppenkoma?

Es ist ein Symptom, das täglich Millionen von Menschen befällt und für das es dennoch kaum Heilmittel gibt. Aus dem Büro hetzen wir in die Kantine, gönnen uns eine schöne Mahlzeit aus Suppe, Hauptgericht und Nachtisch, gehen zurück an den Schreibtisch und werden plötzlich von einer unbändigen Müdigkeit befallen. Diagnose: Suppenkoma.

Während am Vormittag noch alles glatt lief, Konzentration und Motivation hoch waren und der Berg Arbeit langsam schwand, scheint eine vernünftige Arbeitsweise nun fast unmöglich. Die Augen sind schwer, die Gedanken kreisen nur noch um das kuschelige Sofa zu Hause und selbst Kaffee kann nun nichts mehr ausrichten.