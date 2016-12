Wie gesund ist Rotwein wirklich?

Bei all diesen kulturellen Gewohnheiten im Umgang mit Rotwein stellt sich die Frage, ob ja vielleicht doch etwas dran sein könnte, an der gesundheitsfördernden Wirkung des Rotweins. Wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass moderater Rotwein Genuss vorbeugende Wirkungen haben kann im Bezug auf Herz-und Hirninfarkten. Der Grund dafür ist, dass Rotwein durch die Neutralisierung von freien Radikalen vor Gefäßkrankheiten schützt und u.a. die Verhinderung von Arteriosklerose (Arterienverkalkung) unterstützt.

In Maßen genießen

Die gesundheitlich vorteilhafte Wirkung entfaltet sich aber nur dann, wenn der Rotwein in Maßen konsumiert wird. Jugendliche, stillende Mütter und schwangere Frauen sollten gänzlich auf Alkoholkonsum verzichten. Bei einem zu ausgiebigen Konsum an Alkohol kann sich die gesundheitsfördernde Wirkung für jeden ins Gegenteil verkehren. So können schwerwiegende Leberschäden die Folge sein.

In Risikosituationen wie im Straßenverkehr und bei Medikamenteneinnahme sollte selbstverständlich gar kein Alkohol getrunken werden. Ebenso steigt bei übermäßigem Genuss von Alkohol das Krebsrisiko um ein vielfaches.

Die WHO empfiehlt wöchentlich mindestens ein oder zwei alkoholfreie Tage einzulegen. Die Unbedenklichkeitsgrenze für Alkoholkonsum liegt laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen bei Männern bei etwa 20-24 g reinen Alkohols täglich, was etwa 0,5 Liter Bier oder 0,25 Liter Wein entspricht. Frauen sollten nur etwa die Hälfte des Alkohols konsumieren, jeweils vorausgesetzt, dass es sich um gesunde Personen handelt.